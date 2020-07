Agustina Agazzani lo ninguneó mal a Baclini: "Él para mí no es ...

Agustina Agazzani y Martín Baclini cortaron con su reciente relación apenas comenzada la cuarentena.

La pareja, incluso, sonaba como una de las concursantes de lo que iba a ser el Bailando por un Sueño.

Ahora Agustina participa del show que reemplaza al Bailando, Cantando por un Sueño, y realizó picantes declaraciones sobre su relación con el empresario.

"Con Martín nos estábamos conociendo hacía menos de 20 días cuando empezó la cuarentena. Esa distancia, más el lío mediático, me hizo ver que eso no era para mí. Nos empezamos a conocer y terminó. Fue algo pautado… Lo que sucede, conviene. Capaz yo no era para él, ni él para mí", señaló, entrevistada en Pampita Online.

"Con Martín nos conocimos muy poco. Él no es un ex para mí. Es alguien que empecé a conocer como podría haber empezado a conocer a otra persona y la exposición hizo que se formalizara para los ojos de los demás. Fuimos a cenar un par de veces. Martín no fue mi novio, para nada. Y un ex tampoco. Ex es alguien con quien compartí algo. Mi ex es quien fue mi novio hasta hace un año y medio", disparó.