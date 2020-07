Barbie Vélez hizo un cambio, y dice que está orgullosa de sí misma: ¿qué habrá hecho?

Desde el inicio de la cuarentena, al igual que muchos famosos, Barbie Vélez empezó a coquetear con los cambios de look. Poco a poco se fue animando a hacerse cada vez más rubia...y finalmente se convirtió en 100 por ciento blonda.

"Bueno, me animé. Acá les presento mi versión más rubia! Que les parece??? Los leo!!! ( clavé el gorrito porque aún no me reconozco)", comentó la actriz en un posteo de Instagram.

En sus historias, la hija de Nazarena fue contando cómo se preparó para su gran cambio de look: primero hizo una videollamada larguísima con un peluquero para sacarse todas las dudas; después de teñirse sentía tantos nervios y ansiedad por ver el resultado final que se dejó la toalla en la cabeza por mucho tiempo (hasta que se le secara el cabello) y se maquilló; hasta que por fin se animó a verse frente al espejo.

"Estoy muy contenta porque lo logré, lo hice, me animé. Estaba con un miedo, lo fui estirando meses. Obviamente es raro verse todavía, paso por el espejo y no lo puedo creer. Nunca había estado totalmente rubia. ¿Qué dicen ustedes? Posta estoy muy orgullosa de mí misma, eso no me lo va a quitar nadie", exclamó Barbie Vélez, súper feliz por el resultado.