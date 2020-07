"¡Me voy a la…!": Viviana Canosa habló sobre supuestos mensajes que le envió el Presidente

Viviana Canosa en su programa con tientes políticos suele entrevistas a dirigentes y hasta editorializar sobre algunos temas de interés general, lo que la pone en el ojo de la tormenta constantemente.

Según ella misma informó, algunos de sus dichos no le habían gustado al presidente Alberto Fernández y se lo hizo saber por medio de unos mensajes de texto. La periodista contó que sintió al leerlos y su reacción a los mismos.



“Vivo con mi papá y con mi hija y la verdad que no se lo quería decir, mi papá se enteró por la tele. Llamé a un amigo de la política para ver cómo tomarme este mensaje y estuve todo el día angustiada, con un nudo en la garganta. A la noche, le escribí varios mensajes al Presidente y los borré todos. Pero después le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café, porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa”.