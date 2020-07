¡No tiene paz!: mirá su última ocurrencia para no aburrirse en cuarentena

View this post on Instagram

Se preguntaru00e1n por quu00e9 carajo cuento esta historia, bueno, vean el video y van a entenderlo. A mu00ed me pasu00f3 que no conocu00eda demasiado y me fascinu00f3, y me pareciu00f3 que a veces nos perdemos de temas interesantes y que tambiu00e9n nos cultivan, solo por colgados, vagos, etc. Asu00ed que me pareciu00f3 copado investigar un poco mu00e1s y acercu00e1rselos de manera sencilla y llevadera. Ahora uds y yo tambiu00e9n tenemos un asunto mu00e1s el cual podemos entender y discutir cada vez que alguien haga una referencia. Me cuentan quu00e9 les parece? Quu00e9 otra cosa saben de esta historia? O quu00e9 sabor les deja? Besos enormes y GRACIAS POR MIRARLO, me tomu00f3 varios du00edas armar todo. Los quiero mucho!