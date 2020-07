10 años: Mirá el fuerte mensaje de Flor de la V sobre la Ley de matrimonio igualitario

View this post on Instagram

Un diu0301a para celebrar y para seguir luchando por poliu0301ticas puu0301blicas que acompanu0303en el crecimiento de una naciou0301n mau0301s humana, diversa e inclusiva. Diez anu0303os se cumplen de una Ley que otorgou0301 igualdad de derechos. Argentina se convirtiou0301 en el primer paiu0301s de Latinoameu0301rica en garantizar legalmente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y el deu0301cimo en el mundo. Hoy mau0301s que nunca hay que seguir comprometidxs trabajando juntxs para lograr la igualdad real para toda la ciudadaniu0301a promoviendo el respeto por los Derechos Humanos, por la diversidad, por la no violencia ni la discriminaciou0301n. u00a1Igualdad real! . . #MatrimonioIgualitario10Anu0303os #CupoLaboralTrans #DebimarizarLaESI #CupoLaboralTransYa #InfanciaTrans #DerechosHumanos #FamiliasLGBTIQ @inadiok @alferdezok