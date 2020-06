De mal en peor: Dalma y Gianinna respondieron al desafiante video de Diego Maradona

¿Nunca màs? Son muchos los que sospechan que esta imagen no se vuelva a repetir por la tirante relación que existe.

Los lazos entre Diego Maradona y sus hijas Dalma y Gianinna siguen rompiéndose. O al menos eso es lo que aparenta ocurrir si una se detiene a ver el fuego cruzado que viven en las redes sociales.

El último capítulo viene marcado por la denuncia que hizo una de ellas al asegurar que su nuevo entorno lo estaba privando de su libertad.

El 'Diez' no demoró en mucho de dar versión de sus hechos y eligió un tono un tanto irónico. “Ay, no sabía que estaba preso”, se lo escucha decir a Diego en un video al tiempo que se libera las manos que tenía atadas con poco rigor por una cinta, usada en la torta con la que se conmemoró un nuevo aniversario del campeonato mundial obtenido en México 86. “Preso, las pelotas”, concluye El 10, sin hacer mención directa a sus hijas. No hacía falta.

La repuesta de Dalma y Gianinna no se hizo esperar. Primero lo hizo la actriz, en un mensaje en Twitter con el que apuntó nuevamente al entorno.

De un lado estamos todos lo que lo queremos de verdad y del otro... Bueno ... Ya se sabe.... uD83DuDE09??! Hay 2 lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los PARÁSITOS del otro lado! uD83DuDCAAuD83CuDFFB — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 30, 2020

Su hermana la respaldó con contundencia, en un tuit volcado a altas horas de la madrugada del martes. “Yo siempre del tuyo”, le aclaró Gianinna, en referencia a qué lado de la grieta del clan familiar decidía ubicarse.