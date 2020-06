No te lo puedo creer: un invitado abandonó la mesa de Juana Viale en vivo

Como consecuencia del coronavirus Juana Viale reemplaza a su abuela, Mirtha Legrand, al frente de su programa. La actriz devenida en conductora es la cabeza de ‘La Noche de Mirtha’ y ‘Almorzando con Mirtha Legrand’. Allí cosecha importantes niveles de audiencia que le permiten competir cabeza a cabeza con ‘PH, Podemos Hablar’ y ‘La Peña de Morfi’, sus principales competidores.

Este sábado, Juana Viale vivió una situación inédita cuando Alfredo Casero tuvo que dejar la mesa en pleno programa. Es que mientras Claudio Zuchovicki, detallaba la delicada situación económica del país, un celular comenzó a sonar. El ruido tomó desprevenidos a los invitados y a la propia conductora que seguían con atención las palabras del especialista.

El sonido provenía del celular de Alfredo Casero que protagonizó un divertido cruce con Claudio Zuchovicki. “Perdón, ¿es para callarme?”, dijo entre risas el economista. “Perdón, no sé quién me llama. Cuando lo agarre, lo tiro. No sé dónde está, pero no importa. Por favor, el que me llamó no me llame”, sostuvo el humorista mientras buscaba su celular.

Luego de este particular incidente, nuevamente el celular del humorista volvió a sonar. Esta vez, se paró a atender y abandonó el estudio durante unos segundos. Nuevamente protagonizó un divertido cruce con Zuchovicki.”Claudio, perdóname. Perdoname, te juro que sí me interesa el tema“, afirmó volviendo a su lugar y provocando las risas de todos los presentes.

Fuente: El Intransigente