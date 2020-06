A un día de la polémica final de Bake Off, el contundente mensaje de Christophe Krywonis

El programa estaba en su mejor momento. Y no solo marcaba muy buenos niveles de audiencia, sino que también lograba convertirse en tendencia en las redes sociales en cada una de sus emisiones. Sin embargo, a tres semanas de la gran final, Bake Off Argentina se vio envuelto en un verdadero escándalo.

Todo comenzó cuando los fanáticos del reality que conduce Paula Chaves por Telefe descubrieron que Samanta Casais, una de las finalistas, ya se había desempeñado como pastelera de manera profesional antes de ingresar al certamen, cuya principal regla indica que los participantes deben ser amateurs. Luego de esto, en la cuenta oficial de Twitter de la emisora adelantaron por error que Agustina Fontenla sería la eliminada del último domingo, ya no aparecía en la promo de la semifinal. Y, finalmente, se empezaron a difundir posteos de Instagram de esta última, en la que se comprobaría que también se desempeñaba como repostera antes de ingresar al concurso.

Frente a esta situación, los responsables de Turner, productora del ciclo, emitieron un comunicado para llevar tranquilidad a los televidentes. En el mismo se especificaba que, a raíz del material publicado en medios y redes sociales que “dejaría en evidencia posibles falsedades” cometidas de parte de una participante, se estaban llevando a cabo “las averiguaciones tendientes a su verificación como así también cualquier posible inobservancia a las reglas de participación”.

Sin embargo, los seguidores del certamen que venían alentando incondicionalmente a otros de los concursantes, no dejaron de cuestionar la objetividad del concurso. Y fue entonces cuando Christophe Krywonis, que forma parte del jurado de la competencia junto a Damián Betular y Pamela Villar, decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram.

“Estoy listo y concentrado. ¡Showtime! Mi agradecimiento a todos los que siguen Bake off Argentina, el gran pastelero, donde soy uno de los tres jurados con @pamemvillar y @dbetular, sin olvidar a nuestra anfitriona de lujo, @chavespauok. Los invito a acompañarnos como siempre los próximos últimos dos programas. El concurso tiene una resolución genuina y transparente. El espíritu alegre y el compañerismo que caracteriza al programa desde el primer día no se mancha”, comenzó diciendo el chef.

Y luego agregó: “Para terminar, quiero citar el cierre del comunicado de prensa que hizo Turner International Argentina. Me pareció muy piola: ‘...Apelamos a la mesura de quienes participan con sus publicaciones en redes sociales, teniendo en cuenta que detrás de cada concursante hay una persona y una familia que pueden verse afectadas.‘. Les cuento que me es imposible responder todos sus mensajes y comentarios. Nos vemos el domingo a las 22.30 en #BakeOffArgentina por @Telefe. Gracias”.

Cabe señalar que, antes de dar este mensaje, Krywonis había tenido un ida y vuelta con algunos usuarios de Twitter que lo habían criticado a él y al reality. “¿Qué onda? ¿De qué se disfrazan? Me huele algo podrido el programa.... Una pena que quedes pegado, Christophe”, le dijo uno. A lo que el chef respondió: “Onda que vengo a poner la jeta. Orgulloso y feliz de estar ‘pegado’ al programa. No busques en mí una sola mala palabra sobre #BakeOffArgentina. Cariños”.

Y también salió al cruce de alguien que cuestionó la transparencia en la resolución del certamen de la que hablaba el jurado. “No Christophe, no fue genuino... Samanta era la eliminada ese domingo, pero oh casualidad que se les ocurrió después de no sé cuantos programas decidir que se alargaba es cosa que llamaron semifinal, no con Ángelo, no con Agus, solo con la señalada... Ja”, le escribieron, nombrando a los últimos dos eliminados. ¿Qué respondió el chef? “Como ya se sabe #BakeOffArgentina está grabado desde el año pasado y la programación así está prevista como la temporada pasada, o sea... zero. ‘0 casualidad'. Si hay errores se aclararán. Lo seguro es que no son premeditados. Dejá de buscar pelo al huevo, por favor. Gracias”.

Cabe señalar que la final de concurso que se verá el próximo domingo 5 de julio, ya fue grabada el año pasado aunque, por un acuerdo de confidencialidad, el nombre del ganador no ha trascendido. Sin embargo, recientemente, Samanta mostró los arreglos que había hecho en su cocina. Y muchos dieron por sentado que los había financiado con los 600 mil pesos de premio que había obtenido en el programa.

Por lo pronto, en la edición de este domingo se podrá ver en competencia a Casais, Damián Pier Basile y Agustina Guz. Y habrá que esperar para saber si, en la semana que queda antes del desenlace, la productora toma la decisión de hacer algún cambio. O si, simplemente, el certamen se emite tal como había sido planeado hasta el final.

(Fuente: Infobae)