Thalía grabó un p... y es furor en las redes

Thalía grabó un nuevo single, llamado "El pedo".

El tema es furor en TIK TOK y en otras redes sociales.

El tema es una de las 15 canciones del álbum infantil Viva Kids Vol 2.

Acá no hay diferencia idiomática que valga, y la canción remite realmente a lo que todos sabemos.

Su letra dice ""Esta es mi venganza, se lo van a tragar, Fue tan silencioso, no hubo tiempo de escapar. Les pican los ojitos, se quieren güacarear. Este gas no se puede negar. Salió de un cuerpo de este lugar. Calladito me voy a quedar, porque el que lo huele es el que lo trae atrás"