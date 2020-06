¡Bomba! Acusaron de homicidio culposo a una finalista de Bake Off

View this post on Instagram

TORTA GRAVITY ud83cudf70 +ud83eudd89 u00a1Quu00e9 programu00f3n el de ayer! u00a1Era una bola de nervios les juro, es increible la oportunidad que nos dio el jurado de quedarnos los 4, una vez mu00e1s!. A mi solo me sale decirles GRACIAS, GRACIAS x mil, porque sus mensajes de amor me ayudan a seguir adelante, por mu00e1s de que me equivoque, de que se me quemen las cosas y de que estalle en llanto. Siempre voy a seguir intentu00e1ndolo y ustedes me regalan una fuerza ENORME para que no me rindaud83dude4fu2764ufe0f Si Hay algo que estoy aprendiendo de estar en #Bakeoff es que EL AMOR ES Mu00c1S FUERTE QUE EL ODIO.El amor no pasaru00e1 jamu00e1s. EL ODIO SE PASA, PERO EL AMOR QUEDA. G R A C I A S ud83dude4fu2764ufe0f . . Ph: @juanparonetto . TOMu00c1 NOTAud83eudd24 . BIZCOCHO HUMEDO DE CHOCOLATEud83eudd24 Choco semi amargo 280 grs. Manteca 280 grs. Yemas 216 grs. Azucar impalpable 80 grs. Harina 0000 280 grs. Claras 420 grs. Azucar 360 grs. . PROCEDIMIENTOud83cudf87 Derretir el choco con la manteca. Fuera del fuego incorporarme las yemas y el azu00facar impalpable. Batir las claras junto con el azucar a punto merengue e incorporarlas a la preparaciu00f3n anterior intercalando con la harina. Disponer en 3 moldes de 20 cm de diu00e1metro y cocinar en un horno a 180u00b0C hasta que pinchando con un palito en el centro este salga limpio. . GANACHE DE CHOCOLATE CON LECHEud83eudd24 Choco con leche 600 grs. Crema 600 grs. Naranjas a vivo (sin piel y sin semillas) 6u. Azucar 200 grs. Tomillo 2 ramitas Jengibre 1 cucharadita Cardamomo 4 u. Jugo de 1 limu00f3n . PROCEDIMIENTOud83cudf87 Calentar la crema y volcarla en caliente sobre el chocolate picado. Homogeneizar y dejar enfriar hasta que tome cuerpo. Pelar las 6 naranjas a vivo y colocarlas en una cacerola junto con las especias y el azu00facar. Dejar que reduzca el lu00edquido y se forme un almu00edbar. Retirar del fuego y dejar enfriar. . ARMADO ud83cudf87 Rellenar cada disco de bizcocho intercalando una capa de naranjas con el almu00edbar y una capa de crema de chocolate. Lo bueno de esta torta es que no hace falta que la hagan en gravedad porque sin ella estu00e1 muy rica igual ud83eudd70 . . #samantaBakeOff #tortas #Bakeoffargentina #telefe #pasteleria #bakeoff2020 #tortabuho #tortagravity #bizcochuelo