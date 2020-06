"Bravo hombre valiente": Emoción tras el mensaje de Ricky Martin a Pablo Alborán

Alborán decidió que era momento de asumir su homosexualidad, diciendo que eso lo hace “más feliz” en sus propias redes sociales y estallaron sus fans.



Decidió que era momento de salir del clóset, y mediante un video confiesa que es gay, y confesó que decirlo abiertamente lo hacía "un poco más feliz de lo que ya era".

El cantautor español comenzó a recibir miles de comentarios en los que recibió el apoyo de seguidores, fans y amigos, muchos de ellos famosos. Uno de los primeros mensajes recibidos fue de Ricky Martin, quien en 2010 decidió públicamente también confesar su homosexualidad.



El cantante latino entre otras cosas le dijo:

“Bravo hombre valiente, la vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza, y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado, que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo, te lo mereces”.