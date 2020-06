Noelia Marzol será madre soltera: ¿Por qué? ¿Y el novio?

Noelia Marzol decidió ser madre soltera, sin la participación de su novio, y levantó polvareda.

Por ello decidió salir a aclarar sobre esa polémica declaración.

“Hago terapia desde los 15 años porque me cuesta confiar en los hombres, tengo un tema de asociación. De todas maneras, lo que me pasa ahora es que tengo muchas ganas de ser mamá, y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y no quiero comprometerlo a algo que él no tiene ganas y no decidió hasta ahora hacer”, apunto.

Además señaló que no cree "que esta decisión vaya a afectar a la pareja".

Marzol está en pareja con Ramiro Arias, defensor o volante izquierdo, actualmente militando en Almagro, en el ascenso del fútbol argentino.