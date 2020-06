Antes de partir, Pau Donés dejó todo lo que tenía a sus dos máximos pilares

View this post on Instagram

Despuu00e9s de 23 au00f1os, 19 mu00fasicos de jarabe se vuelven a juntar en el escenario para recaudar fondos para la investigaciu00f3n contra el cu00e1ncer compra tu entrada en entradas.com o haz tu donativo en la fila cero #cancer #apoyo #musica #ayuda #jarabedepalooficial