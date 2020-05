Las chicas se siguen peleando por la maquinita: mirá que pasó entre estos dos conocidas modelos

El escándalo con la supuesta estafa piramidal montada alrededor de las maquinitas para la belleza facial sigue dando tela para cortar.

Cientos de famosas las publicitaron en las redes sociales y en tiempos de aislamiento, con las estéticas cerradas, acomodarse el "escracho” con esta tecnología se puso de moda.

Varias hicieron un buen dinero con la venta, sin importarles demasiado la conducta comercial del fabricante y distribuidor, y ahora hacen caso omiso a las denuncias de estafas.

Este tema trajo problemas serios, por ejemplo, el que hubo entre Cinthia Fernández y la China Suárez.

La China se negó a vender la maquinita que si vende Cinthia Fernández.

Fernández se sintió atacada por declaraciones de Suárez y publicó un posteo donde la China recomienda a un masajista facial.

Entonces la pareja de Vicuña explotó en un par de tuits:

No me rompan mas las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca. — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) May 24, 2020

Y LAS COSAS QUE USO PARA LA CARA, NI LAS VENDO, NI RECIBO COMISIÓN, NI RECLUTO GENTE. ASÍ Ó MÁS CLARO? — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) May 24, 2020

Después de esto, Fernández volvió a la carga con una serie de frases, como: "Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo haces del personal,eso es porque cobras comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila".

Y siguió: "Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque SABEN que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque ODIO el conflicto".

Y concluyó, con algo de spanglish: "Y estar embarazada no te Santifica! Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. Un beso chiloftbeauty. Solo es información. Relax que No es un delito trabajar".