Adabel Guerrero sacudió las redes con la foto más tierna: no te la pierdas

Feliz du00eda de La Mujer con mayu00fasculas!!! #8M porque aprendu00ed a valorar a la mujer mu00e1s que nunca. Por todo lo que nos bancamos cada mes, cada du00eda, al ser madres y en cada meta que nos proponemos aunque a veces nos digan que no se puede! Arriba las mujeres empoderadas y con ganas de poner los ovarios en cada paso que dan!!! Con amor, de mujer a mujer!!!! #adabelguerrero