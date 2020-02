De frente y de perfil, Ivana Nadal demostró que no tiene un costado débil: no te la pierdas

View this post on Instagram

Su00e1cale la lengua a la mala vibra. Vos tenes EL PODER de ser feliz. De darte TANTO AMOR como NECESITESud83dude4fud83cudffbu2728 Es eterno, es desinteresado, es sano, es incomparable y es el VERDADERO. El amor propio, el amor por uno mismo. Con cada uno de nuestros defectos y virtudes, con nuestro mejor y peor perfil, con nuestros errores y aciertos, con cada una de las experiencias de NUESTRA VIDA. Solo tenes que dejar lo que paso y lo que VA PASANDO, en el pasado. Y VIVIR con cada cu00e9lula de tu SER, estu00e9 PRESENTE. Cada segundo que se convierte en PRESENTE. Sentilo. Estas vivo! Tenes el poder de lo que desees ser y lo que desees vivir. COMENZA AHORA A CONSTRUIR TU FELICIDAD. VOS PODES ud83dude0du2728