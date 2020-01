Ivana Nadal publicó un increíble "antes y después" de todos los costados: ¡impresionante!

View this post on Instagram

10/09/19 - 05/01/20. 1.73 28au00f1s 66kg - 1.73 29au00f1s 65kg. Bastante % graso - Poco % graso. Masa musc normal - masa musc ALTAud83dudcaaud83cudffb No se si es mu00e1s linda o mejor la primer o la segunda imagen, pero en las dos me siento de formas muy distintasud83dude0c En la primer imagen hay una ivana descuidada, entregada a comer mal el 70% del tiempo, cuidu00e1ndose muy poco y entrenando 3/4 veces por semana, sin darlo al 100%ud83dude44 En la segunda imagen, hay una ivana confiadaud83dudcaaud83cudffbfeliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comerud83eudd24 sin enloquecerud83eudd2a du00e1ndole absoluta prioridad a lo sano ud83cudf4cud83cudf49ud83eudd66ud83cudf73ud83eudd69ud83eudd5aud83euddc0ud83cudf5dud83cudf64 a lo que NO estu00e1 procesado, a hidratar su cuerpo ud83dudca7a cuidarlou2665ufe0f Entrenando conscientemente u261dud83cudffbentre 1 hs y 1:30 hs, 5 o 6 veces por semana. Du00e1ndolo todoud83dude4bud83cudffdu200du2640ufe0fud83eudd28 Y cuando no se puede tanto(vacaciones, falta de tiempo, falta d descanso, fiaca, lo que seaa) SEGUIR ENTRENANDO, bajar la intensidad pero seguirud83dudcaaud83cudffbud83dude0f Probu00e9 algunas dietas o u201cformas de alimentaciu00f3nu201d que restringen varias cosas (buuud83dude44) y realmente por un tiempo pude hacerlo y me sirviu00f3, pero cuando me di cuenta que mi SERud83dude4bud83cudffdu200du2640ufe0fu2728 me pedu00eda un disfrute real y siendo consciente de lo comu00eda, comer TODOud83eudd69ud83cudf7aud83cudf64ud83cudf6bud83eudd5aud83cudf5fud83cudf57ud83cudf54ud83eudd51ENCONTRu00c9 EL EQUILIBRIO. Y me funciono MUCHO mejor. Y saben q es lo mejor? ME SIGUE FUNCIONANDO Y CADA VEZ MEJOR ud83dude0d A q voy con esto? ud83eudd28 ASESu00d3RENSE con especialistas en alimentaciu00f3n y busquen comer VARIADO, dandole prioridad a lo sanou261dud83cudffb Todos sabemos que es sano y que noud83eudd2aSeamos conscientes, disfrutando del progreso y el proceso. No te reprimas de comer! Solo pensa en las CANTIDADES y en la CALIDAD de la comida. Mu00e1s calidad, mu00e1s cantidad. Menos calidad, menos cantidad ud83dudc4cud83cudffc Entrena! MOVETE! Cuu00e1nto mu00e1s, mejor. Mu00e1s calidad de vidaud83dude0d mu00e1s tiempo invertido en vos y en el amor con vos mismo. Encontrate, descubriteud83dude0d u261dud83cudffbSi bien es 80% la alimentaciu00f3n y 20% el entrenamiento, cuanto mu00e1s nos movemos, mu00e1s es el gasto calu00f3rico, por lo que la ingesta puede ser mayorud83dude0dud83eudd24(Sieeeempre que ingieras comida de MEJOR CALIDAD, es MEJOR el COMBUSTIBLE para tu cuerpo, por lo q vas a RENDIR mucho MEJOR y vas a notar cambios POSITIVOS y a LARGO PLAZO)Consu00faltale a tu Nutri y vas a ver que tengo razu00f3n ud83eudd29 A ponerse las pilas ud83dudcaaud83cudffbu2728 SOLO DEPENDE DE VOS!