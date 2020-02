"Allá ella con su locura": Grave acusación contra Sol Pérez por parte de una figura muy conocida

Brian Buley se dio a conocer gracias a su papel protagónico y casi humorístico en "El Marginal" y a raíz de eso comenzó a tener mayor reconocimiento en los medios. Gracias a eso también pudo tener contacto con varios famosos, entre ellos, Sol Pérez.

En varias oportunidades el actor había contado que conocer a "la chica del clima" era uno de sus más grandes sueños. Tal es así que coincidieron en un programa de "Pampita Online".

En ese momento parecía estar todo bien entre Brian y Sol, tal es así que intercambiaron teléfonos y él le escribió varias veces pero no recibió respuestas.

"No me da bo..., me clavó el visto", había contado Brian en "Incorrectas" allá por el 2018 sobre su poca suerte con la movilera de "Involucrados". "Hubo algunos mensajes de WhatsApp, pero no me contesta ninguno. Le mandé ‘hola, ¿cómo estás?’", comentó.

Por estos días, el joven estuvo en diálogo con Ulises Jaitt y reveló que Sol Pérez no sólo no le contestó los mensajes, sino que al parecer ¡también lo bloqueó!

"No me contestaba, me clavó el visto. No sé si le hackearon el celular o qué. Dije 'basta', no era para molestarla. Para mí, me bloqueó. Allá ella con su locura", lanzó en "El show del espectáculo".

Además agregó que la protagonista de "Veinte Millones" "se agrandó" y que "no tiene humildad". Por lo visto todo terminó en una pesadilla y Brian no quiere volver a verla.

Fuente: Minuto Neuquén.