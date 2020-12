A la pelotita: Graciela Alfano dio detalles del famoso encuentro íntimo que tuvo con Maradona

Graciela Alfano no sabe lo que es tener filtro y en vivo sacó a la luz parte del momento íntimo que compartió años atrás con Diego Armando Maradona.

La llamativa actriz, que despierta pasiones en distintas generaciones, no ocultó nada y sorprendió incluso al mismo interlocutor.

En una entrevista a la distancia con Ángel de Brito en “Los Ángeles de la Mañana”, Alfano habló de Diego, que falleció el pasado 25 de noviembre, y reveló algunas intimidades de su amistad. “Él me llamaba, decían que no había posibilidades de hablar con él, él me llamó una vez porque no me acuerdo con quién me había peleado yo, y le decía ‘¿Vos me hablás? ¿Por qué no hacés como Pelé y Platiní que están ahí arriba?”, recordó la diva.

“En mi caso lo conozco hace 46 años, él era un chico de 14 años y yo era Graciela Alfano de 19, y él me miraba como la chica divina de ese momento, y yo lo fui admirando por las razones que todos sabemos”, recordó la diva que conoció a Diego en la década de 1970, y con el que volvió a encontrarse varias veces hasta aquel famoso programa conducido por Jorge Guinzbur a finales de la década de 1990.

“Un día, después de aquel famoso programa de culto de Guinzburg, él se me acercó y me dijo ‘che todo el mundo me está diciendo que vos y yo tenemos relaciones, menos nosotros dos, no hemos hecho nada, somos los únicos giles’, como hablaba él de esto, ‘¿Te parece que tengamos algo?’ Yo le dije ‘sí, Diego la verdad todo el mundo está fantaseando con nosotros por nosotros”, así fue que confirmó uno de los grandes mitos de la farándula argentina.

“La verdad que esa parte sexual fue, fue todo muy lindo”, recordó, y acotó que “yo soy de decirle mucho sí a la vida, la vida hay que vivirla, midiendo las consecuencias que podía tener”, y aclaró que en ese momento todavía no estaba en pareja con Matías Alé. “Estuvo unos meses después, lo conocí a fines de 1999, él me lo dijo, es un gran hincha de Boca así que me dijo ‘con Maradona hace lo que quieras”.