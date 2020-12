Las fuertes declaraciones de Morena Rial: "Ojalá nunca pidan matar a los padres no..."

La relación entre Morena Rial y su padre Jorge Rial está cada vez más tirante y distante. Y fue justamente More quien volvió a la carga con un mensaje en su cuenta de Instagram muy polémico.

El miércoles por la mañana, More comenzó compartiendo uno de los tantos empapelados que cubrieron la ciudad de Buenos Aires en los últimos días, los cuales formaban parte de una campaña dirigida por la marea celeste. En ese sentido, el cartel que publicó la mediática en sus historias de Instagram exponía: "Aborto legal por si sale con síndrome de down". Por su parte, la joven declaró: "Tan pelot… que duele".

Sin embargo, horas más tarde More se mostró aún más filosa y disparó: "Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados…". A continuación, la joven agregó un polémico emoji guineano un ojo. De más está aclarar que la mediática suele hacer de todo para contradecir a su padre. Por lo que no es de extrañar que en este tema no concuerde con él.

Por su parte, Jorge Rial, muy en desacuerdo con la opinión de More, felicitó a las feministas por lograr la legalización del aborto. A través de su cuenta de Twitter, el periodista declaró: "La ola verde fue creciendo, haciéndose fuerte, peleando sin rendirse. Las mujeres lo lograron por prepotencia de trabajo y dignidad. Hoy nuestro país es un poco más justo".

Lejos del escándalo mediático y la reiterada guerra contra su papá, actualmente More se encuentra en Villa Carlos Paz preparándose para su debut como actriz en 'La Mentirita', una típica obra de enredos que protagonizarán figuras como Rodrigo Noya, Iliana Calabró y Fredy Villarreal. En ese sentido, estos últimos días la joven compartió algunas fotos de los ensayos.