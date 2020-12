Connie Ansaldi, la "Angelita" que busca el rating pegándole a Diego

Los Ángeles de la Mañana, el ciclo de chimentos y actualidad que conduce Ángel de Brito en Canal 13 corre la misma suerte que Lanata contra Masterchef: pierde por paliza, en este caso contra Florencia Peña en Telefé.

El cambio de panelistas es continuo, buscando dar un golpe de timón que le sume unos puntos de rating.

Y algunas periodistas están dispuestas a jugar con lo más sagrado para conseguirlo.

Connie Ansaldi hizo despectivos comentarios sobre diego Maradona a pocos días de su muerte: "Todos somos adultos acá, ¿no pensás que eso es muy infantil? Y esto lo digo porque hay mucha gente lamentablemente en la misma situación pasando lo mismo que le pasa a Maradona, y más allá de que el médico sea un pésimo médico, que eso yo no lo sé. No sé si Luque es un buen neurocirujano. no conozco a nadie que atendiera y no sé si la psiquiatra es bueno”.

“Yo creo que el único culpable de la muerte de Maradona, que era una bomba de tiempo desde hace años, es Maradona. Era un hombre adulto, es mi opinión personal. Y por más que vos digas ‘lo emborrachaban’ tuvo millones de oportunidades y llega un momento que el cuerpo te revienta. El cuerpo no es eterno”, disparó.