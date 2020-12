¡Hoy se casa Belén Francese!: la intimidad, el vestido y una fecha muy particular

Belén Francese tenía planeada una boda espectacular con su novio, Fabián Lencinas, en mayo, pero se suspendió por el avance del coronavirus en el mundo. Sin embargo, no se dieron por vencidos. Lejos de frustrarse, volvieron a organizar el casamiento que se llevará a cabo hoy en una bodega de Mendoza.

“La pandemia no va a poder con nosotros. Nos casamos el 28 de diciembre en Mendoza. ¡No es chiste! Después me di cuenta que ese es el día de los inocentes... Espero que la jueza nos deje sacar los barbijos durante la ceremonia, que además es al aire libre. Estoy muy ansiosa, con muchos nervios. Soy muy detallista y quiero que todo salga soñado, todo divino”, La fiesta que tendrá lugar en los jardines de la bodega Jean Bousquet, ubicada en la localidad de Tupungato, a la que asistirán 40 personas, según afirmó la propia Belén.

La hermosa Belu dijo que está muy feliz por cómo le quedó su soñado vestido de novia: "Es de Claudia Arce. ¡Es lo mejor que me pudo pasar porque ella me calma! Por ahí le pido que me tape algo porque no me gusta y Claudia me dice que voy a estar divina, que me quede tranquila. Es una genia total”.

Aprovechó y también detalló cómo será su tan esperada celebración: "Va a ser íntimo, familiar y muy cándido. Y después, cuando esto haya pasado y el mundo esté más acomodado, se vendrá la fiesta. Por ahora, es una celebración que no deja de ser una fiesta, obviamente, pero más tranqui, con familia. Si algún día hago una fiesta con todos, debería ser en el Luna Park. Me fundiría porque tengo 74 primos”, cerró, divertida.

