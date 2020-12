Se armó con la mamá: Mirá que dijo Carmen Barbieri tras los audios fiesteros de Fede Bal

Las repercusiones por el polémico audio que Fede Bal le envió a El Polaco, invitándolo a una fiesta privada con mujeres, llegaron hasta su madre Carmen Barbieri, que desconocía el contenido de los mensajes. "¡Salió al padre!", reaccionó la mediática, criticando el accionar de su hijo, excompañero del cantante en "MasterChef Celebrity" (Telefe).

Al aire de "Confrontados", Marina Calabró le reprodujo los audios a Barbieri para que la diva emitiese una opinión. “¡Uh, no lo había escuchado! ¿Y quién lo viralizó?”, preguntó la participante del "Cantando 2020" (El Trece), a lo que le respondieron que habría sido Barby Silenzi, la novia de El Polaco que salió perjudicada y entró en una supuesta crisis de pareja.

“¡Yo no sabía nada! ¡Lo juro por mi mamá y mi papá! Recién lo escucho y es un horror el audio. Parezco una mentirosa: yo dije que era un asado con 10 personas y no había chicas ¡Todo al revés! Y ‘cositas’. ¿Qué son cositas?”, exclamó Carmen, horrorizada.

Y agregó, picante: “¡Yo pensé que había cambiado Federico! ¡Jesús! ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! No sale a mí”. Cuando Marina Calabró le dijo si conocía cuál era el trasfondo de los rumores que daban a entender una ruptura entre su hijo y Sofía Aldrey, su novia, la capocómica fue tajante: "No se, ustedes van a pensar que miento. Me contó que se habían reunido mucho en esa fiesta, bah una reunión de amigos con asado y medialunas de desayuno, que se tiraron a la piscina. Me dijo que Sofía estaba con sus amigas, ella sabía que iba a hacer esa fiesta con amigos".

"Y Sofía lo deja ser libre, eso es lo que tiene de bueno esta pareja. Yo no estoy enterada si hay crisis. No sé si están en crisis. Es más, tengo acá el regalo de Sofi de Navidad. Creo que el 31 se van a Mar del Plata", finalizó Carmen Barbieri.