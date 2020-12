La Bomba Tucumana lo tiene muy claro: "El ganador debería ser..."

Gladys 'La Bomba' Tucumana está viviendo una semana distinta como panelista invitada de 'Los Ángeles de la Mañana', el programa que conduce Ángel de Brito en el Trece.

La cantante de música tropical no se calla nada y este martes se animó incluso a dar un pronóstico sobre quién debería ser el ganador del Cantando 2020, el programa en el que ella también participa.

De Brito y sus panelistas, entre ellas Yanina Latorre, Andrea Taboada y Cinthia Fernández, dieron su punto de vista sobre la actitud de algunos miembros del jurado. Creen que es un error que elijan por show más que por cómo cantan. Y en ese sentido, también pusieron en la balanza cuando optan por salvar a una pareja por trayectoria.

En ese momento fue cuando intercedió Gladys. “No me ponen buenos puntajes por la trayectoria. Nunca”, lanzó la cantante tropical. “No, a vos no, porque no te consideran, no sé, como a Miguel Ángel Rodríguez y Laura Novoa. A Carmen”, le dio la razón el conductor.

“¿Por qué, Ángel?”, consultó la mujer. “Porque hay prejuicios para mí con tu género”, le respondió de Brito. Así, Mariana Brey se dirigió a La Bomba: “¿Vos sentís eso? ¿Te sentís subestimada?”. “Yo siento que mi hijo (Tyago Griffo) es el ganador del certamen. Para mí es el mejor y dicho por ellos también (el jurado). Para mí si yo fuese el jurado el ganador ya hoy lo digo sería él”, se sinceró.