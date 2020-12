Barby Franco, distanciada de Burlando: "Lo bloqueé por p..."

Barby Franco es natural tanto detrás como delante de cámara y esa es una de las cualidades que más destaca la gente de ella.

En su habitual participación en el programa de Pampita, la modelo reconoció que se encuentra distancia de Fernando Burlando y al mismo tiempo reconoció que tuvo que bloquear a un amigo del abogado porque aprovechó este 'impasse' para tirarle onda.

La última aparición pública de ambos fue cuando compartieron la mesa en el programa que conduce Juana Viale por El Trece, allí ambos se encargaron de demostrar el buen momento que pasan juntos y lo mucho que se necesitaban uno al otro, incluso el pasado 8 de diciembre hasta se mostraron juntos en las redes sociales armando el arbolito de Navidad, pero una pelea de pareja los tiene distanciados y hasta un empleado del mismo Burlando ya la invitó a salir.

"¿Qué dijo el doctor de la nariz?" le preguntó Carolina “Pampita” Ardohain en su programa Pampita Online. "No dijo nada porque hace tres días que no nos hablamos" respondió Barby, y detalló que "hace tres días que no nos hablamos con Burlando, las cosas están mal. Y en medio de esta crisis me escribió un amigo de él para decirme que sabía de nuestra distancia y que me invitaba a tomar un café", reveló.

"Resulta que en el medio de esta pelea que tenemos con Burlando me escribe alguien de su círculo muy cercano, alguien de su círculo de La Plata, alguien que lo conoce muy bien. Entonces me dice, ‘mirá, Barby, yo sé que ustedes no están bien y que hace unos días que no se hablan…" contó la modelo. "Entonces el tipo me pone ‘¿No querés que vayamos a tomar un café?", reveló que le dijo.

"Pero por favor, qué desubicado. Si te invita a tomar un café es porque quiere otra cosa. Se cavó la fosa solito. Burlando…. ¡Des-pe-di-do ese muchacho!" acotó Pampita. "Yo agarré y le mandé un sticker que hay con la cara de Burlando que dice, justo, ‘¿Vos me estás burlando? y el tipo muy suelto de cuerpo me dice ‘Noooo, vos sabés que yo estudié algo de psicología y te puedo contener en este momento que debe ser díficil", contó Franco.

"Ay… qué chamuyero" opinó la conductora. «Lo bloqueé por pelotudo» dijo Barby. "Hiciste bien, quería otra cosa", insistió Pampita. "No se puede creer. Hasta habíamos compartido algunos días en el campo. Tiene un apodo que es muy gracioso. Lo mandamos al frente. Burlando no sabía nada y se está enterando ahora, en este mismo momento. No se le puede escupir el asado a un amigo, señor", tiró Franco que en una de esas gracias a esta anécdota vuelve a acercarse al abogado.