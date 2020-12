Antonela Roccuzzo pasó por el quirófano y su cara es otra: ¿qué se hizo?

No entra en el rango de “influencer” propiamente dicha, pero cada vez que Antonela Roccuzzo publica algo en su cuenta de Instagram genera mucha repercusión y miles de reacciones. Así sucedió con unp de sus últimos post , en la que la hermosa Anto promociona The Wilds, una serie de Amazon. En ese video, les pregunta a sus más de 13 millones de seguidores cuál fue su momento más wild (salvaje) de este año.

Pero ese no fue el punto de interés para sus miles de fans, ya que todos sus fans se centraron en un supuesto retoque estético: con sus comentarios dejaron en evidencia que se habría agregado volumen a sus labios.

“Caíste en la vanidad de las cirugías”, “¡Que cambio tu cara!”, “Te veo tan rara”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que fiel a su bajo perfil, ella no hizo ningún comentario al respecto y por este motivo no hay nada que confirme esa versión. Lo cierto es que se ve muy diferente y aunque ella no esté dispuesta a armar revuelo respecto a sus cuestiones personales, es notorio su cambio estético.