Moria destruyó a Carmen Barbieri con un comentario terrible en pleno Cantando

El diálogo que Moria Casán mantuvo en vivo con Carmen Barbieri en Cantando 2020 pareció salido de un sketch de teatro de revista. Pero no lo fue y todos en el estudio se quedaron pasmados por la naturalidad con que el jurado y la participante intercambiaban comentarios estéticos, pero en clara clave de doble sentido.

Todo sucedió a raíz del orgullo de Carmen por su estado físico: “Estoy sin panza. ¿Se dieron cuenta que estoy sin panza?”. Al instante, Moria halagó a la artista: “Nada de panza, te vi de costado y es increíble”.

Acto seguido, la One indagó sin filtros: “Escuchame una cosa. ¡¿Vos te hiciste el cu...?!”. Un tanto escandalizada, la madre de Federico Bal reaccionó: “¡Si yo me hice el cu...!”. De fondo se escucharon los reparos de Ángel de Brito y Laurita Fernández, temerosos de que se desbarranque el programa: “¿Cómo? ¿Perdón?”.

Entre risas, Carmen insistió: “¿No estoy mejor de cuerpo? Estoy adelgazando y sale mi colita. Yo tengo la cola de Sol Pérez… Acá (N del R: se señaló una nalga) y de acá también (N del R: se agarró la otra nalga), ja”.

Moria: -Mírenla de perfil, para mí tiene otra cola.

Carmen: -Estoy adelgazando y va saliendo la cola

Moria: -Yo creía que te habías inyectado.

Carmen: -Me encantaría hacerme el cu…

Moria: -No es hacértelo, no es ponerte. ¿Sabés lo que tenés que hace? La bananita del músculo que está debajo de la cola, a eso no hay que ponerle implantes ni nada. Ese es el músculo que hay que hacer.

Al borde del barro, Laurita Fernández cambió el tema de la picante charla de mujeres entre Moria Casán y Carmen Barbieri.

Fuente: Ciudad Mágazine