Escándalo familiar por la salud de Maradona: mirá los mensajes de Dalma y Gianinna

El desmejorado estado de Diego Maradona alertó a su equipo médico, que decidió internar de urgencia al astro del fútbol el día lunes en una clínica de La Plata.



La noticia causó preocupación, y sus hijas Gianinna y Dalma Maradona reaccionaron fuerte en las redes sociales.

Primero, Dalma expresó en Twitter:

Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “UN PERIODISTA” a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas,no? — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020

Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ... — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 3, 2020



“Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a ‘un periodista’ a su casa para hacer una nota fantasma para hablar mal de ella. ¿¿Y ahora?? Bueno… no estamos tan locas, ¿no? Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien. Pero, por el buen de todos/as los chupasangre que no le pase nada”



Y desde Instagram su hermana decidió recordar dos de sus viejos posteos alertando sobre el delicado estado en el que veía a su padre hace un año.



Remarcando las fechas, Gianinna reflotó un mensaje del 31 de octubre de 2019 en el que expresaba:

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decido, si lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¡Por favor! ¡Gracias!”.

“¿Se acuerdan que había un zoo que te podías sacar fotos con el león gigante? O sea podías entrar a la jaula y por poco más 'abrazarlo'… Lo tenían empastillado, sino imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”