¿Se va o no se va? Alejandro Fantino anunció su probable retiro de...

Irse, soltar.

Eso está mucho en el ideario y el vocabulario de los ricos y famosos.

Los millonarios anuncian que se van a Uruguay para no pagar más impuestos acá pero poquitos lo hacen... casi ninguno.

Y Alejandro Fantino, que se mostró agobiado por la realidad nacional, política, por las operaciones en los medios (le habían "plantado" un Santoro), ahora dice que se retira de los medios.

Dice a quien quiera escucharlo, y a quien no quiera también, que está estudiando una carrera universitaria.

Es más, en sus notas las citas "enciclopédicas” son constantes, aunque no siempre oportunas.

"Voy a contar esto porque con ustedes me relajo y me abro. Estoy estudiando una carrera universitaria previendo mi retiro, licenciatura en filosofía. Esta mañana me levanté y estudié ocho horas. Y cada vez que me canso o me venzo digo: preparate porque este es tu retiro", aseguró.

"Es mi retiro, sé que este trabajo que tengo con 49 estoy feliz haciéndolo, pero cuando tenga 60, 65 años mi lugar va a ser el pensamiento desde la filosofía", señaló el aristotélico ex relator de fútbol.