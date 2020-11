¡En la dulce espera!: mirá que protagonista de Sex está embarazada

¡Noelia Marzol está embarazada! La bailarina, que forma parte del elenco de Sex, está esperando su primer hijo, fruto de la relación que mantiene con el futbolista Ramiro Arias.

Fue el periodista Ángel de Brito quien hizo pública la novedad en su programa Los Ángeles de la Mañana.

Noelia se puso de novia el 27 de septiembre del 2019 con el futbolista, quien por aquel entonces jugaba en Almagro y luego pasó a Quilmes. Él había ido a ver la obra, en la que hay mucha interacción entre el público y el elenco. “Lo vi y dije: ‘Ah, mirá este pebete’. Como por guión tengo que interactuar con la gente, lo incorporé en varias secuencias”, contó Marzol a Teleshow.

El noviazgo avanzó a paso firme pero lento, hasta que se decretó la cuarentena obligatoria en la Argentina y obligó a apretar un poco el acelerador. La convivencia duró unos cuatro meses hasta que la rutina empezó a atentar contra el amor. Muchas parejas se distanciaron en este periodo por diversos motivos.

“Como a cualquier pareja, la rutina empieza a desgastar y a tornar todo insoportable. Pensá que, al ser jugador de fútbol, se quedó sin nada y con un futuro muy indeterminado. En junio ya no había jugadores libres ni movimientos de compra, y eso lo afectó mucho. Así que preferimos tomarnos un tiempo, siempre de una manera muy amigable”, explicó la actriz por aquel entonces a la revista Gente.

En el lapso que estuvieron distanciados, Ramiro regresó a Rojas, su ciudad natal, y se puso un centro de estética con un amigo. Con el paso del tiempo, ambos decidieron dejar sus diferencias de lado y apostar nuevamente a la relación. “Habíamos decidido separarnos pero nunca dejamos de hablar. Él se había ido a Rojas y un día apareció en casa para hablar en persona. Ahí empezó a fluir todo diferente. Soy insoportable. No sé cómo hace para aguantarme”, señaló Noelia.

La reconciliación se concretó y al principio no se mostraban en las redes sociales. Recién el 12 de septiembre la actriz publicó una imagen en Instagram con el defensor en un parque. “Quién lo diría…”, se limitó a escribir. Luego de haber superado la crisis, lograron afianzar su vínculo amoroso y decidieron comprometerse.

Cuando se cumplió su primer aniversario de novios, la actriz sorprendió a sus casi dos millones de seguidores con la noticia de que iban a casarse. Primero publicó una foto en la playa junto a su novio: “¡También soy esta! Él me quiere así y por eso lo amo. Felices cinco años”. Para evitar los cálculos matemáticos, aclaró por qué dijo “cinco años”: “La cuarentena valió por cuatro”.

Noelia está ansiosa con la llegada de su primer hijo, desde hace tiempo anhelaba convertirse en madre y finalmente está cumpliendo su sueño. En un primer momento, pensó en buscar un donante anónimo y someterse a una inseminación artificial, ya que su pareja todavía no deseaba formar una familia.

“Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere, ni tiene ganas, ni no decidió hasta ahora hacer”, dijo en una entrevista con Nosotros a la mañana.

Finalmente, Ramiro decidió acompañar a Noelia en el sueño de formar una familia y dentro de unos meses nacerá su primer hijo. ¡Qué viva el amor!