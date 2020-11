Quebrada: Rocío Oliva lloró al hablar de la salud de Maradona

Y si bien para muchos fanáticos y famosos fue un momento de pura felicidad al recordar todas las hazañas del 10, Rocío Oliva no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su ex pareja.



Cuando le preguntaron al aire en Polémica en el bar por las interminables muestras de cariño hacia Diego Maradona, Rocío expresó: “Sí, lo vi. A ver… la gente lo ama en el mundo y los jugadores de fútbol, eso no me sorprende nada”, comenzó diciendo.

#LPFxTNTsports | ¡Tremendo recibimiento! Así saludaban a Diego Maradona por su cumpleaños 60 en la previa del encuentro entre Gimnasia y Patronato por la #CopaLigaProfesional. ¡Feliz cumple, D10S! uD83DuDE4CuD83CuDFFDuD83DuDE0DuD83EuDD73



Gimnasia uD83CuDD9A Patronato pic.twitter.com/jW5afA4w1b — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) October 30, 2020



Luego, la panelista de dicho programa hizo una pausa intentando contener las lágrimas, pero la emoción la invadió por completo y se quebró: “El único deseo que tengo es que esté bien, hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco y me da tristeza”.



“Mirá lo que voy a decir, pero prefiero al Diego del año pasado. Que se arme un quilombo en el cumpleaños y ver a ese Diego que canta, que baila, que canta, que tiene color en la cara y que está más gordito. Yo prefiero a ese Diego toda la vida”



Y Oliva cerró, a flor de piel y muy movilizada por la situación: “Es un tema muy largo. Yo lo que te puedo decir es que puede estar mejor. Es una persona muy fuerte”.



¿Qué opinás?...¿Aun lo ama?