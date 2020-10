Tremendo: Mónica Farro reveló lo que sucedió con Sol Pérez en el camarín de 'Veinte Millones'

Mónica Farro y Sol Pérez protagonizaron uno de los grandes enfrentamientos del pasado verano cuando compartieron el elenco de la obra 'Veinte Millones'.

Mucho se habló y escribió sobre esta pelea que tuvo lugar puertas adentro y que incluso llegó a la Justicia con la intención de encontrar una solución.

Unos cuantos meses después de aquel episodio, Mónica Farro pasó por el programa 'Confrontados' y compartió su versión de la historia. La vedette desde el vamos aseguró que ella no fue quien inició la pelea.

"Yo creo que el respeto a la trayectoria siempre tiene que estar. Y esta persona no lo tuvo. No importa que seas la persona del momento porque todos lo fuimos en algún punto. A mí me llaman a hacer obras porque tengo trayectoria", dijo Farro.

"Lo que vale para mí es eso y lo que yo hago adentro del escenario. Cuando vos estás siempre recluida en tu camarín y la pelea te viene a buscar, es un problema de la otra persona, no tuyo. Yo no tengo problemas con la gente, soy una persona que trabaja muy tranquila. Si vos no me golpeás el camarín no te enterás que estoy", afirmó Mónica

Entonces Pampito la frenó para aportar un testimonio de parte de un informante anónimo que había estado presente al momento de la pelea. "Me dice que estaba el día de la discusión y que obviamente la que dice la verdad es Mónica. Ella nunca dijo lo de chupar… lo que dijeron recién. Dice que la tuvieron que sacar a Sol Pérez entre dos productores porque estaba sacada y que ella era la que provocaba a Mónica", dijo.

Mónica Farro confirmó esta afirmación y agregó que Sol Pérez se metió con su familia. Según dijo, la conductora la insultó diciéndole que sus padres y su hijo sentían vergüenza de ella. «Ella misma dijo: ‘si me pega la tienen que echar’. Lo que ella estaba buscando cuando habló mal de mi familia y de mi hijo fue que yo reaccionara violentamente», agregó la vedette.