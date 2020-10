'Guerra' entre dos grandes de la canción: Valeria Lynch reveló una fuerte reacción de Patricia Sosa

Valeria Lynch y Patricia Sosa, dos grande de la canción en Argentina, están protagonizando una pelea que al parecer tuvo su origen en una superposición de fechas en sus respectivos shows vía streaming.

Justamente la rubia estuvo de invitada en PH, el programa de Andy Kusnetzoff, y el tema volvió a salir a flote.

Andy se lamentó por el enfrentamiento de las aristas y expresó: Ellas dos no me gusta que se peleen. No quiero, no me importa«. Algo incómoda por la frase del conductor, Valeria afirmó: «Yo no me peleé con ella. Ella estuvo desinformada de lo todo lo que pasó. Yo se los dije en dos WhatsApp, a ella y a su marido».

Luego, develó algo impactante al respecto: «Me bloquearon y nunca escucharon mi propuesta». «La plataforma me dio la fecha, ellos querían el sábado, no tenían protocolo en la provincia de Buenos aires», explicó la intérprete sobre el malentendido. Sobre su show, comentó algo positivo: «Artísticamente estuvo maravillosa. Hubieron tres mil personas que no pudieron.

