El inesperado romance de Juana Repetto con...

Parece quu00e9 hay censura y estu00e1n dejando expresarse solo a una parte, abro este espacio para que puedan opinar TODESu203cufe0f Aprovecho a explicarles por quu00e9 fue NECESARIO para mi expresarme (las caras) para no interrumpir el relato de la licenciada constantemente (por ser respetuosa) ya que me sentu00ed muy atacada estando ahu00ed con mi hijo de 3 au00f1os, tomando teta oyendo que: 1. Para el, tomar la teta era un acto sexual y se le para el pito. 2. Que lo que hacu00eda al darle la teta era cortar su desarrollo. 3. Que si fuera un niu00f1o sin posibilidades de alimentarse bien (con comida) la teta seru00eda u201cun mal menoru201d . 4. Que si tomaba teta no iba a desarrollar el habla (si me siguen sabru00e1n lo que mi hijo habla y desde que edad). 5. Que la teta era placer y egou00edsmo de la madre (cuando aun que no lo crean sostener una lactancia 3 au00f1os muchas veces es un GRAN esfuerzo que yo elijo y decido hacer muy felizmente a pesar de tener momentos duros). 6. Que los pau00f1ales se quitan. Cosa que tambiu00e9n estu00e1 comprobado el nivel de problemas Fu00cdSICOS que podru00eda traerles a los niu00f1os que asu00ed sea. Bolo fecal, cistitis entre otros. Y asu00ed podru00eda seguir justificando UNO POR UNO los puntos que me hicieron necesitar EXPRESAR de alguna manera, lo que me generaba lo que esa mujer decu00eda. Con la cual si quieren saber les cuento, me salude muy cordialmente y tuve una charla amena al finalizar el programa. u26a0ufe0f IMPORTANTE u26a0ufe0f. Todo esto no lo digo sin saber. Me ocupu00e9 de informarme. En historias les voy a dejar TODA la evidencia cientu00edfica escrita por mu00e9dicos pediatras y psicu00f3logos actualizados. Seguramente esta mujer, la cual si es una profesional con estudios y 50 au00f1os ejerciendo, no se haya ocupado de actualizarse. Ya que contradice para empezar, lo que dice la OMS (organizaciu00f3n mundial de la salud) y miles de pediatras que si lo hacen. A parte, estudie un au00f1o la carrera de puericultura, (gracias @panzaycrianza.puericultura por ese au00f1o a puro informaciu00f3n ACTUALIZADA). Y me ocupo de rodearme de profesionales de primera categoru00eda para intentar darle a mi hijo lo mejor. Por supuesto no siempre puedo llevar todo a cabo y no estoy ni cerca de ser una madre perfecta ni es mi intenciu00f3n que asu00ed lo crean ustedes