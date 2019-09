Karina Jelinek estaba vestida para casarse, pero se tuvo que sacar la ropa: ¿qué le pasó?

Karina Jelinek, después de su divorcio con el valijero Leonardo Fariña, estaba a horas de contraer nuevamente matrimonio.

Sin embargo, en el último momento, la exuberante mediática decidió dar un paso atrás, y eludir el compromiso.

En declaraciones a revistas del corazón, Jelinek explicó que "un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar. Por eso, demoré mi respuesta".

Y la demora se hizo larga, eterna. El muchacho esperó y esperó, pero "no me casé. Al final, no acepté... No me convenció y, esta vez, no quiero equivocarme. Sigo soltera".

Y si, querida Karina, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Y Fariña era un camión jaula entero.