Connie Ansaldi, durísma contra Mariana Nannis: "Que vaya a laburar"

El interés del público por la entrevista que realizó Susana Giménez con Mariana Nannis quedó demostrado no solo por el rating sino también por las redes sociales. Los televidentes que siguieron el programa de la diva volcaron sus sensaciones y opiniones en Twitter y, por supuesto, fueron muchas las figuras del mundo del espectáculo que se manifestaron al respecto.

Una de ellas fue Connie Ansaldi. La periodista se mostró crítica con la mediática tras escuchar sus declaraciones y puso en duda la veracidad de sus dichos. "Hace rato que alguien no me da tanta vergüenza ajena", escribió, y detalló los motivos de su opinión.

"Mariana es poco creíble porque siempre supo todo y recién ahora que el pibe la deja se ataca", señaló, en relación al romance que el Pájaro estaría viviendo con la joven periodista de 26 años Sofía Bonelli.

Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, Connie profundizó sobre sus sensaciones respecto a la entrevista, en la que Nannis dijo haber sido víctima de violencia de género en varias oportunidades y hasta contó que perdió un embarazo por culpa de Claudio Caniggia: "Mariana de joven siempre dijo: 'Las putas quieren a mi marido pero yo soy la más puta de todas'. Mortadela / Caviar. El problema ahora es que le debe haber cortado el chorro el Pájaro".

En ese sentido, indicó: "La vengo escuchando en los medios hace 20 años. Primero hablarle pestes de la Argentina a sus hijos y de los argentinos. Siempre con una actitud frívola e interesada por el dinero. No me resulta creíble, ni me llega, ni me conmueve. Uno también es su historia".

Y agregó: "Machismo es pretender que te banquen toda tu vida sin laburar una vez que tus hijos están grandes. Porque si nos vamos a empoderar, que sea para todo. No solo para lo que conviene. Se la ve saludable a Mariana. Que vaya a laburar(sabemos que no le gusta)".

Sus contundentes palabras generaron reacciones de todo tipo entre sus seguidores. Algunos adhirieron a su pensamiento pero otros la criticaron con dureza. Marcela Feudale fue una de las que la cuestionó: "Connie, como sociedad conyugal ella cumplió con sus obligaciones. Le corresponde el 50 por ciento de lo que produjeron juntos. No es tan machista… Es equidad".

De todas formas, ella se mantuvo firme en su postura: "Opino como me parece porque nunca le pedí plata a ningún hombre y, además, me encanta enseñarle a las mujeres a valerse por sí mismas. La autocompasión, a llorar al campito. Nosotras siempre podemos. Y la verdadera fuerza está ahí".

Dicho esto, también les dedicó un mensaje a quienes la criticaron: "A todos los que me twittearon la palabra 'sororidad', los bloqueé. Detesto esa palabrucha más que la Nannis el 1 de Mayo".

Nannis sorprendió a todos este fin de semana con fuertes declaraciones contra su marido, Claudio Caniggia. Según Mariana, el Pájaro es adicto a las drogas hace varias décadas y tuvo situaciones de violencia física y verbal contra su mujer desde que están juntos. Incluso, lo acusó de ser el responsable de la pérdida de un embarazo, cuando en una discusión el ex jugador la empujó y le provocó una hemorragia. "Hoy tendría un hijo de 12 años; él mató a su hijo por la cocaína", sentenció la mediática.

Claudio Caniggia la cruzó ayer en las redes sociales, pidiendo que le realicen una "pericia psiquiátrica", pero hoy, más calmo, emitió un nuevo comunicado, señalando:"Me duele en el alma que un gran amor termine en este show grotesco".

