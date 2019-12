La Ritó un poroto: Floppy Tesouro también se animó a la “Cascadita”

View this post on Instagram

Una mujer empoderada es una mujer que busca seguir aprendiendo por el placer de descubrir mas de si misma... ud83eudddcu200du2640ufe0f A uds mujeres empoderadas les comparto este #FloppyTip mi pelo y uu00f1as fuertes con lo ultimo, los minerales quelatados @quelatok tambien mejora la piel y eleva las defensas ud83dudc83ud83cudffb Conseguilo en farmacias y en @nutrisuplear