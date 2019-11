El Sapo de El Marginal te rompe el corazón: al final, es un amor

Detrás de esa cara de malo y muy lejos de ese temido personaje que interpreta en El Marginal, como El Sapo, Roly Serrano contó una dura historia -la suya- antes de convertirse en el premiado actor que hoy es y emocionó a todos en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff.

"Con mi mamá no nos veíamos nunca, no nos vimos nunca, inclusive había crecido pensando que mi mamá…No pensando, me decían que mi mamá había fallecido", había contado en otro programa Serrano y en PH dio detalles de ese pasado en el que sufrió más de una vez.

Sin embargo, la historia completa tuvo un final feliz porque confesó que se reencontró con su mamá y descubrió una nueva familia.