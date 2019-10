¿Quién es Guido Mazzoni, el novio de Sol Pérez?

Sol Pérez sorprendió a sus casi cinco millones de seguidores de Instagram al confirmar su romance con una tierna foto de su nuevo novio. En el posteo que hizo en una historia, se lo ve sin remera, acostado de espaldas sobre una reposera y ella le declaró su amor. “Te amo”, escribió en inglés la conductora.

Se trata de Guido Mazzoni, el dueño de un importante gimnasio de crossfit al que asisten varios famosos. Justamente en este contexto conoció a Sol, quien mantiene una rutina de entrenamiento que comparte en las redes sociales.

El empresario, además, es abogado y cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Juan Bautista. En la misma institución estudió Roberto García Moritán, aunque Mazzoni es más chico, ya que tiene 37 años mientras que el futuro marido de Pampita tiene 42.

Entre los famosos que entrenan en su gimnasio se destacan Cinthia Fernández, Cande Ruggeri, Paz Cornú (junto a su marido, Diego Orden), Nacho Viale, Mariano Martínez y Pico Mónaco. El empresario también tiene fotos en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene casi 30 mil seguidores- junto a Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y los ex futbolistas Pocho Lavezzi, Burrito Ortega, José Chatruc.



La primera salida pública de Sol y Guido fue anoche en el estreno de Crímenes imposibles, la película que protagoniza Fede Bal. Allí, se los vio juntos y posando para las cámaras. La panelista de Involucrados lució un vestido blanco, mientras que su novio eligió un pantalón y una camisa negra y blanca.

Horas antes, Pérez había compartido otra historia en la que se los ve paseando en el auto. “Mi conductor preferido”, destacó sobre su novio que iba al volante quien este martes en el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América se mostró feliz por su nueva relación. “Estoy de novia y muy bien”, dijo con una sonrisa en su casa.

Mientras que su compañero de panel Diego Esteves arrojó un comentario que no le cayó bien a la modelo. “Yo no creo en este amor”, sostuvo el periodista. Lejos de entrar en polémica, el ciclo siguió y Sol defendió su nueva relación. “Él no es celoso ni demandante”, aseguró y se animó a revelar: “En la cama nos llevamos muy bien”.