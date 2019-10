Griselda Siciliani rompió el silencio y dijo el motivo por el que se va del Bailando

La renuncia de Griselda Siciliano al Bailando 2019 fue la gran bomba que explotó el lunes en la mañana en 'Los Ángeles de la mañana' y su onda expansiva llenó todos los programas del espectáculo y más allá.

Pero este martes, la propia Griselda dio su versión de los hechos ante los micrófonos de Teleshow con la intención de terminar con todas las especulaciones sobre los motivos que la llevaron a tomar tal decisión.

“No se trata de ningún modo de desmentir lo que se dijo en ShowMatch. Tengo un proyecto para España del que todavía no puedo adelantar nada, pero no se superponían los trabajos ni estaba previsto de antemano; surgió ahora y es para después”, comentó la hermosa actriz.

Si bien este proyecto en la Madre Patria es el gran motivo de su salida del exitoso ciclo que conduce Marcelo Tinelli, Siciliani también reconoció que no fue de su agrado presencia en vivo la pelea entre Luli Salazar y Cinthia Fernández con Martín Baclini en el medio: "No me siento cómoda en la modalidad reality, en la que todo puede pasar, incluso que se muestren mujeres pelándose por un hombre”.