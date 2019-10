¡Paranormal!: Sol Pérez confesó que un fantasma la tocó de atrás y le dijo que ...

Sol Pérez tiene de todo, en todo sentido.

Pero esto sí que le faltaba: una historia que protagonizara junto a buen fantasma.

En un programa de televisión, la rubia contó que cuando era adolescente, 15 o 16 años, tuvo problemas, trastornos alimenticios.

¿Y qué pasó? Según la rubia, una noche, dormida, se le apareció el fantasma de la madre de un amigo, que había fallecido recientemente de cáncer.

Pérez dijo que la mujer le tocó la espalda y le dijo que si no comía le iba a agarrar tal enfermedad.

"Me desperté llorando", dijo. "Yo no conocía la palabra que me había dicho, y cuando la googlee vi que se relacionaba con no comer. Ella me salvó", concluyó.

Tiempo después Pérez pudo superar esa triste etapa y transformarse en la estrella que es hoy.

Creer o reventar.