Se puso la gorra: Luciano Castro fue a la Justicia para sacar de circulación las fotos

Luciano Castro se convirtió en noticia hace algo más de una semana cuando empezaron a circular imágenes que lo muestran totalmente desnudo. Pero ahora el actor quiere terminar con esto y recurrió directamente a la Justicia, donde solicitó una medida cautelar que prohíbe la distribución y publicación de las fotos.

Si bien hasta su esposa se había tomado con cierta liviandad al principio la revelación de las imágenes, con el pasar de los días el discurso se fue endureciendo y ahora tanto Castro como Sabrina Rojas decidieron que ya no quieren que todos vean al actor al desnudo. Si bien todavía falta que la Justicia de el OK, la solicitud dicta que "medios audiovisuales, redes sociales de internet, motores de búsqueda de información en la web o cualquier medio tecnológico y/o escrito y/o cualquier medio de comunicación social, sean gráficos o televisivos se abstengan de reproducir, difundir y/o publicar fotografías y/o videos y/o cualquier tipo de soporte que aloje imágenes del actor Luciano Castro desnudo, sin prendas de ninguna naturaleza que cubran su cuerpo, esté o no pixelado su miembro viril”.

La exigencia de Castro se basa en que "el actor tiene derecho a preservar su imagen e intimidad y a peticionar las medidas que resulten necesarias para su protección, pero sin afectar innecesariamente el derecho de información por parte de terceros difundido por distintos medios a través de la red de internet, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el recordado precedente Rodríguez María Belén”.

Aun así, el pedido del actor podría no ser suficiente para frenar la viralización a través de Whatsapp de las imágenes, ya que es más difícil ejercer un control sobre el uso que hacen los usuarios de las imágenes que ya podrían tener descargadas en sus dispositivos.

La versión que dio la pareja sobre las fotos es que fueron tomadas durante el verano, cuando Rojas y Castro estuvieron separados. La modelo contó que ella estaba al tanto de lo que había pasado y que estaban esperando la divulgación, ya que la persona a la que se las había mandado no eran de confianza y ella "sabía que no lo iban a cuidar".

Si bien Rojas dijo que estaban preparados, también aclaró que no quieren tomárselo a la ligera porque "hay tipos que se quitaron la vida por una cosa como esta. Por eso no podemos ser parte de esto, porque es un delito".