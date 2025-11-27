Emergencia hídrica en San Juan: reuniones en medio de la sesión y el chispazo del oficialismo con un socio clave en Diputados

La Cámara de Diputados vivió este jueves una de las sesiones más picantes del 2025. El foco estaba puesto en la Ley de Transporte que, tras haberse aprobado una sesión de preferencia, se tratará en la próxima sesión ordinaria (el periodo ordinario se prorrogó hasta el 30 de diciembre). Sin embargo, hubo otro proyecto que provocó una catarata de polémicas: la emergencia hídrica, que pretende que Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) tenga la facultad de “disponer restricciones, priorizaciones de uso, contratación directa de obras y servicios indispensables, reasignación de recursos y ejecución de planes de contingencia para el abastecimiento alternativo de agua”. Si bien el oficialismo contaba con tener el apoyo de sus principales aliados, esto no fue así, por lo que se desataron discusiones internas (y con un socio clave también). Ante esto, el peronismo se volvió a mostrar unificado después de la votación en la que se designó a Guillermo Baigorrí como Fiscal General.

La modificación de la Ley N 2470-L, que incluyen las facultades “extraordinarias” a OSSE formaba parte del paquete de emergencias de la sesión pasada. Pero el peronismo puso el grito en el cielo, y se decidió pasar su tratamiento para este jueves. El problema es que el proyecto no tenía despacho favorable en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), por lo que debía tratarse sobre tablas y, por ende, contar con los votos necesarios.

El oficialismo fue a la sesión con toda la confianza. De hecho, en declaraciones previas, el diputado Carlos Jaime indicó que “sí está ley se trataba hoy, era porque contaban con consenso”. Pero no fue así.

Una vez en el recinto, Jaime argumentó que es necesario incorporar a OSSE en la emergencia hídrica ya que San Juan se encuentra en una situación de crisis hídrica, conocida por todos. Ante esto, el diputado giojistq Mario Herrero indicó que no es necesario sacar una ley para que la empresa del estado tenga las herramientas para hacer obras, ya que con la Ley de Emergencia en Obras Públicas es suficiente.

Luego de unas palabras del presidente del Bloque Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, el Bloque Justicialista pidió un cuarto intermedio de cinco minutos, que duró media hora y en el que pasó de todo.

Los peronistas (inclusive Omar Ortiz. Jorge Castañeda y Franco Aranda) se reunieron de inmediato. Enzo Cornejo, quien presidía la cámara ante la ausencia del vicegobernador Fabián Martín, se fue del recinto junto a Gustavo Usin (¿a encontrarse con el presidente nato de la Cámara tras bambalinas?). Y hubo un llamado a Luis Rueda que dejó entrever el chispazo entre el oficialismo y el bloquismo.

En medio del cuarto intermedio, el presidente del Partido Bloquista recibió un llamado subido de tono. Al parecer, le estaban consultando del otro lado del teléfono por qué no iba a acompañar la emergencia hídrica. Como respuesta, hubo una recriminación sobre el no tratamiento de una ley de autoría bloquista.

Tras varios minutos, la sesión no podía reanudarse debido Cornejo no volvía al recinto. Los diputados peronistas aplaudieron, emulando a la búsqueda de gente en la playa, para que apareciera el presidente de la Cámara.

A su vuelta, Cornejo reanudó la actividad. El libertario Patinella pidió la palabra y mocionó para que el proyecto vuelva a comisión y para que haya una moción de preferencia, con el objetivo de que se trate en la próxima sesión. El peronismo, que volvió a votar unido después de la desunión de la sesión pasada, dio la negativa. El bloquismo y Aranda dieron el OK, lo que alcanzó para que se aprobara a duras penas.

La sesión de hoy para el oficialismo fue un llamado de atención. Un mensaje de los socios, que plantean que ser socio no es sinónimo de ser propio. Los colaboradores piden un poco de atención y si se quiere, una devolución de gentilezas.

La Ley de Transporte y la perlita de Cornejo

Tal como adelantó Tiempo de San Juan, la Ley de Transporte no se trató este jueves. Tras un aparente acuerdo entre todos los sectores, se decidió que se trate en la próxima sesión. Cabe recordar que el oficialísimo aplicó la mayoría de los cambios solicitados por algunos diputados, lo que destrabó su tratamiento para el jueves 11 de diciembre. Todo indica que se aprobará, puesto que el bloquismo ya manifestó que apoyará la ley tras las modificaciones.

La perlita de esta sesión fue la maniobra de Cornejo. El diputado le pidió a Marisa López (vicepresidenta segunda) que la supliera en su rol y bajó a su silla para leer la moción en la que se solicitó la preferencia de la Ley de Transporte, puesto que es el presidente de la Comisión de Obras.