Con ellos, cero proyectos: cuáles son los signos que más le temen al futuro

En la vida hay personas a las que les da terror el futuro, lo que no pueden controlar. Hay quienes aman vivir el presente sin proyectar nada, así que ten cuidado si estás cerca de uno de ellos y pretendes años a su lado.

Le temen a aquello que vendrá, así que te contamos en esta nota cuáles son esos signos del zodíaco.

ARIES

Los miedos que poseen los hacen frenarse o no sentirse completos del todo. Viven con el temor de que la vida les pase deprisa y no encontrar esa media naranja que todos esperan. Eres super independiente y no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz, pero en el fondo de tu alma eres una romántica/o, y sueñas con que algún día alguien te comprenderá.

TAURO

Aunque eres el más fuerte, también sientes miedo. Uno de los tremendos dolores de cabeza que sufres es por la muerte y te preocupas demasiado por lo que pasará. Pero pase lo que pase eres feliz a tu manera y tratas de verle siempre el lado positivo a las cosas. Pese a que la gente te tache de ser una persona negativa, sacas siempre fuerzas de donde sea para seguir adelante.

GÉMINIS

Pese a que el mundo cree que no le temes a nada, tienes tus miedos. Y el terror más grande es a lo desconocido. Te asusta empezar desde cero, cambiar de lugar, gente, amigos, y sobre todo sentirte solo o no tener el cariño de los demás. A veces te quedas sin saber qué hacer, como en shock, y prefieres no tomar decisiones fuertes porque también te asusta el dolor.