¡Cuidado con estos signos! Son verdaderos vampiros emocionales

Tratar con personas que te agotan emocionalmente hasta el punto del abuso es difícil.

A veces, las personas emocionalmente abusivas prosperan en los estragos que causan en tu vida. Disfrutan cahuineando sobre ti y se regocijan en secreto cuando lo estás pasando mal.

Quieren poder controlar cómo te sientes y aman cuando reaccionas ante ellos. Otras veces, las personas no tienen idea del impacto negativo que tienen sobre ti.

Amas a tu mejor amigo hasta la muerte, pero es emocionalmente agotador escucharlos siempre quejarse de las mismas cosas durante semanas o meses.

Este tipo de personas vienen en más formas y tamaños de lo que piensas.

Los vampiros emocionales te impiden crecer como persona y te derriban con sus inseguridades y su constante negatividad.

Un vampiro emocional puede ser tu hermano que nunca se hace responsable de sus situaciones. Puede ser un mejor amigo a quien intentas ayudar después de una ruptura, pero seguirá diciéndote que todo fue culpa de los demás.

Tu jefe puede prosperar creando drama en tu vida laboral , manipulando a las personas.

Cuando estás cerca de ellos, tus sentimientos están fuera de control y concentrarte en cualquier otra cosa es imposible debido al ambiente tóxico que crean.

Algunos signos del zodíaco en realidad pueden tener más tendencias emocionalmente abusivas que otros.

Si alguno de estos signos del zodiaco es tu amante, amigue o familiar, trata de cuidarte y establece límites claros si quieres mantener la relación.

Aquí están los signos del zodiaco más abusivos que son vampiros emocionales, clasificados de mayor a menor.

1. Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Lo último que quieres es estar del lado malo de Escorpio.

Si les dices la palabra equivocada, te atacarán sin pensarlo. Como si fuera un acto reflejo.

Escorpio intenta manipularte detrás de escena.

Ellos te estudiarán y sabrán exactamente cómo presionar tus botones emocionales.

¡Escorpio te conocerá tan bien que incluso puede convencer a otros (y a ti) de que eres el tóxico!

2. Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries te menospreciará verbalmente, diciendo cosas insensibles que te molestarán.

Aries no dudará en decirte lo que siente por ti, aunque sea perjudicial para tu bienestar.

¡Tratar de razonar con Aries una vez que se vuelven exaltados es imposible!

Sugieren que eres demasiado sensible y te dicen que necesitas endurecer la piel. Si reaccionas mal te acusarán de agresividad y si no reaccionas en absoluto serás un pusilánime. ¡Es que así no se puede!

3. Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo no parece ser del tipo demasiado abusivo, pero te sorprendería.

La necesidad de perfección de Virgo puede significar que pueden juzgar y criticar en exceso a quienes los rodean.

Cuando no haces lo que quiere, Virgo tiene la mala costumbre de sacar a relucir todo lo que te pasa, tanto a ti como a cualquier otra persona que quiera escuchar.

4. Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario suele estar relajado, pero cuando está enojado, sí que lleva una flecha mortal que puede darte donde más te duele.

Cuando son tóxicos, pueden ser demasiado exigentes, presionando sus propios puntos de vista sobre ti mientras ignoran tus opiniones como si fueras inferior.

Sagitario menospreciará tu inteligencia frente a otras personas y tratará de hacer que parezca que muchos de ellos están de acuerdo en que eres un completo imbécil. .

5. Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario puede ser muy controlador, drenándote de tu energía. Cuando estás con ellos, Acuario te hace sentir como si necesitaras permiso para hacer cualquier cosa.

Intentan microgestionarte porque están seguros de que no sabes lo que estás haciendo.

Pueden ser increíblemente insensibles a los sentimientos de otras personas. Y una vez que te mira, Acuario puede ser muy cruel.

6. Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El cáncer es un amigo que brinda un gran apoyo emocional, pero este cangrejo te tomará desprevenido con un cambio de humor repentino.

El cáncer oculta sus verdaderos sentimientos la mayor parte del tiempo y puede ser increíblemente pasivo-agresivo.

Cuando pisas accidentalmente una mina terrestre emocional, te atacarán.

Sienten que es tu obligación saber todo lo que puede molestarlos y que tu misión número uno en la tierra es evitar su molestia.

7. Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro puede ser muy contundente cuando se trata de hacer las cosas a su manera.

Tauro no suele ser un vampiro emocional, pero si lo enojas, no lo olvidará.

Este toro será pasivo-agresivo en todo momento y hasta el cansancio, solo para probar un punto.

8. Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Es difícil imaginar que Géminis sea tóxico, pero con quién andan hace la diferencia.

Si se juntan con un grupo de personas tóxicas durante demasiado tiempo, ellos mismos comienzan a volverse tóxicos.

Serán la persona intermedia que pasará chismes negativos a quien quieran y disfrutarán del poder de tener información interesante.

9. Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El león no tiene la intención de lastimar a nadie, pero puede pisar accidentalmente algunos dedos de los pies con su necesidad de ser el centro de atención.

Siempre es su programa, y ??tú solo lo estás viendo.

Leo puede monopolizar la conversación y no deja hablar a los demás.

También hacen muchas grandes promesas que no cumplen.

No mienten intencionalmente, pero puede salir de esa manera.

10. Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Capricornio tiende a quejarse mucho.

Sin saberlo, te envían un montón de vibraciones negativas.

Pueden estar realmente tristes debido a lo que puede estar pasando en su vida.

Capricornio tendrá algunas opiniones fuertes sobre la dirección de tu vida que no pediste.

11. Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra es el que intentará ser justo con todos.

En el peor de los casos, podrían ser muy condescendientes con las personas. Pero por lo general son capaces de equilibrar sus energías para no atacar a otras personas.

12. Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis es un alma sensible.

Debido a que sus emociones mueven tanto, hacen todo lo posible para cuidar a los demás y no herir los sentimientos.

Pero hay un lado más oscuro: saben exactamente qué decir para verse bien.

Si Piscis quiere poner su creatividad en eso, puede ser un maestro manipulador emocional.

Aparte de eso, se toman en serio todo lo que dices, y puede ser muy agotador dependiendo de tu propio signo zodiacal.