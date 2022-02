Los 'collar de melones': estos signos caen mal en todos lados

A veces son conscientes, pero en otras ocasiones el sentimiento de fastidio que provocan por su forma de ser excede a sus intenciones.

A continuación te contamos cuáles son los signos que suelen generar esas reacciones en los demás.

Géminis

Si alguien tiene fama de falso, es Géminis. Su personalidad no encaja, porque la mayoría no entiende cómo alguien puede adaptarse a cualquier situación con tanta facilidad. Los nativos de este signo son abiertos, inteligentes y hacen lo posible por llevarse bien con los demás, pero algunos los odian por envidia y porque no se toman el tiempo de conocerlos.

Virgo

Las personas del signo Virgo no dan muy buenas primeras impresiones. Los juzgan por su tendencia a ser fríos y distantes, pero simplemente no les gusta compartir su vida con cualquiera y son selectivos a la hora de elegir compañía. No se sienten cómodos al dejar las cosas en manos de los demás y por eso los pueden llegar a odiarlos.

Escorpio

Las relaciones con la gente de Escorpio suelen ser de amor – odio. Todos quieren vivir momentos de pasión a su lado, pero también son conscientes de su capacidad de controlar y manipular. Viven la vida con intensidad y les encanta tener el control de la situación, para evitar que alguien los controle. Son desconfiados y eso los hace parecer fríos y calculadores.

Capricornio

Lo que más disgusta de Capricornio es su aparente falta de emociones. A primera vista es distante, no le gustan las relaciones ni el contacto físico con desconocidos y por eso da mala impresión. Además, siempre quiere tener la razón y no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Puede parecer aburrido porque está centrado en su trabajo, pero tiene un gran sentido del humor.