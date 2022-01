Cristina Kirchner publicó otra carta contra la oposición y el FMI: “La pandemia macrista”

En medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo la administración de Maurcio Macri en 2018, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una nueva carta en sus redes sociales para realizar una breve comparación entre lo que significó ese acuerdo de hace tres años y los gastos destinados a la pandemia de coronavirus, iniciada en Argentina en marzo de 2020.

“Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos. Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, comenzó la ex presidenta.

Y continuó: “Te acordás ¿no? Le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911. Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021?.

Luego, la ex mandataria puso en números lo que le costó a la Argentina primero el acuerdo con el organismo multilateral de crédito y luego combatir el COVID-19. Según lo que publicó, por “la pandemia macrista” el país debió pagar, entre capital e intereses, “5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos de ese año correspondientes al préstamo Stand By”. Y resumió: “Ese monto representa, nada más ni nada menos que el 1,1% del PBI… ¡Pero en dólares!”.

En cambio, siempre según los cálculos de CFK, también en 2021 Argentina debió pagar “420.000 millones de pesos que fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia”. Al respecto, enumeró: “Allí están incluídas las Vacunas COVID ($124.000 M), REPRO II ($90.000 M), Asistencia al turismo – Previaje($31.000 M) y reducción de contribuciones patronales a empleadores de REPRO II y Sector Salud ($51.000 M), además de la Ampliación de Políticas Sociales”. Y sentenció: “Ese monto representa el 0,9% del PBI… ¡Pero en pesos!”.

Como conclusión, la ex jefa de Estado detalló: “Se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia COVID-19. Pandemia macrista: 1,1% del PBI. Pandemia COVID-19: 0,9% del PBI”.

“Y con un pequeña yapa: la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos”, cerró.

Este lunes se conoció que la reunión que iban a mantener el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los principales referentes de Juntos por el Cambio quedó postergada sin fecha. En ese encuentro, el titular de la cartera económica iba a brindar un informe ante el principal bloque opositor sobre las negociaciones que el Gobierno de Alberto Fernández lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar los vencimientos de la deuda externa.

En ese sentido, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio reclamó al Gobierno un plan económico y advirtió que el país necesita “un un acuerdo serio y sin improvisaciones” con el FMI.

La dirigencia opositora, que deliberó durante una hora en el Comité Nacional de la UCR, dijo que el tratamiento en el Congreso del acuerdo con el Fondo “debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente” y recordó que “Juntos por el Cambio ha dado siempre muestras de colaboración y responsabilidad para el logro de acuerdos financieros internacionales”.

En un comunicado de prensa, la Mesa Nacional de JxC “reafirmó la necesidad de que el Gobierno Nacional tenga un plan que resuelva los graves problemas de desarrollo de los sectores de la economía, que favorezca la inversión productiva, el trabajo; y dé solución a la inflación, pobreza y fuga de talentos que golpea al conjunto de la sociedad argentina”.

