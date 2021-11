Aberrantes tuits de una de las acusadas del crimen de Lucio: "Descartando el pibe para..."

Mientras todo el país sigue conmocionado por la muerte del pequeño Lucio Dupuy, con el correr de las horas siguen saliendo a la luz más detalles escalofriantes de un final que se podría haber evitado. Por el crimen está detenida su madre, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Páez, de 27. La segunda joven publicaba en su cuenta de Twitter aberrantes frases que expresaban una clara molestia y fastidio por la presencia del niño.

Abigail Páez y Magdalena Espósito Valenti, la madre de la víctima.

Paéz se mostraba muy activa en su Twitter. Allí compartía a diario frases sobre su estado de ánimo, y como si fuera poco, revelaba datos sobre la intimidad de la relación que mantenía con "Magui". Se quejaba de la presencia del niño, y fue así como en octubre escribió "no tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir. La c*** de su p*** ma***".

Pero a los días compartió un mensaje más que indignante y que sin dudas cobró más relevancia debido a la muerte del niño. A modo de una dirección web, inexistente, escribió:

En el mes de agosto, como así también en octubre, Abigail se quejaba más de la existencia de Lucio y publicaba los siguientes tuits:

El final fue por demás desgarrador. Luego de que ella escribiera entre sus últimos tuits "Atr el viernes", en la noche del viernes Abigail llevó a Lucio hasta un centro de salud del barrio Río Atuel de Santa Rosa pero nadie estaba atendiendo, así que pidió ayuda en una comisaría.

Las autoridades se negaron a atenderlo o trasladarlo hasta otro lugar, y un joven le hizo RCP al menor, hasta que una mujer lo llevó hasta el hospital, pero llegó sin vida. Abigail dijo en el hospital que les habían entrado a robar y que fue en ese momento cuando Lucio se cayó, pero con el correr de las horas la verdad salió a la luz, revelando un largo historial de maltrato que terminó con la vida del niño de 5 años.

(Fuente: Crónica)