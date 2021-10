Operaron al senador Esteban Bullrich para colocarle un botón gástrico

El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le colocó un botón gástrico, a fin de facilitar su alimentación.

El legislador nacional del PRO debió someterse a una gastrostomía como consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece.

Bullrich había dicho esta semana que pensaba acompañar al ex presidente Mauricio Macri a la indagatoria en Dolores, algo que finalmente no sucedió y generó preocupación.

Sin embargo, luego confirmó que no asistió por la operación y señaló: "Estoy muy bien. De buen ánimo. Me hicieron cirugía para poner gastrostoma. Por eso no estuve en la sesión ayer", explicó a Perfil.

Un botón gástrico es una sonda de silicona transparente que se coloca mediante una operación sencilla, para poder alimentar, darle la medicación y descomprimir el estómago del paciente.

Una sonda gástrica de este tipo puede durar más de un año antes de que se necesite reemplazarla.

Días atrás, Bullirch protagonizó un conmovedor discurso en el que aseguró que todavía tiene "mucho para dar y compartir", a pesar de padecer ELA.

Lo dijo durante una recorrida de campaña en el partido bonaerense de Hurlingham, donde estuvo en el Centro de Jubilados de Villa Club, junto a Andrea Giorgini, precandidata local a concejal por la lista Dar el Paso, quien competirá en la interna de Juntos por el Cambio encabezada por Facundo Manes.

"Gracias Andrea por recibirme. Gracias a todos por acompañarnos. No hago mucha campaña, sólo la hago con gente que respeto y admiro… Joaquín y Andrea son eso. Por eso estoy acá. Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchaleros", resaltó Bullrich.

"La verdad que me molestan un poco los homenajes, ya que siento que se quieren despedir de mí. Aunque todavía tengo mucho para dar y compartir", indicó.

Estas últimas palabras, fueron motivo de aplauso y ovación de todas las personas que se encontraban en el lugar.

"Les quiero pedir que estos días que quedan, motivemos a la gente a votar. Eso es lo más importante: que la gente se exprese con el voto, que se exprese con la bronca, la frustración, la indignación… pero también, la esperanza de que podemos resolverlo", indicó el legislador nacional.

El ex ministro de Educación pudo comunicarse a través de una aplicación de celular llamada "Háblalo", creada por el joven emprendedor Mateo Salvatto, que es totalmente gratuita y está disponible en 35 idiomas.

En abril pasado le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una patología progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, causando la pérdida del control muscular.