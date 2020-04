Hombres manipuladores con sus parejas: cómo actúa cada uno su signo

El mundo de las relaciones sentimentales es enorme y hay que andarse con cuidado. Los hombres suelen encontrar diferentes mecanismos para tener a su pareja totalmente bajo control.

Mucho de su forma de proceder está relacionado con su signo zodiacal, por eso a continuación te mostramos cómo suele actuar cada uno de ellos para tenerte totalmente persuadida.

ARIES

Un hombre Aries siempre te presionará. Ellos te hablarán de lo divertido que sería hacer esto o aquello y te harán ver que no eres divertida si rechazas la oportunidad. Es tanto el entusiasmo de un Aries que te hará sentir que su opinión es la correcta.

TAURO

Un hombre Tauro actuará molesto. Ellos también se hacen las víctimas y cambian cada situación para que parezca que tú eres la mala del cuento y así ellos puedan obtener lo que quieran.

GÉMINIS

Ellos te mentirán. Si tu pareja es Géminis podría hacerte falsas promesas y endulzarte el oído con lo que quieres escuchar para convencerte de que confíes en él.

CÁNCER

Ellos te culparán. Si lastimas a un hombre Cáncer y le dices que no, actuarán como si fuera el fin del mundo y seguirán mencionando lo que has hecho hasta que arregles las cosas.

LEO

Un hombre Leo siempre hará comentarios sarcásticos y actuará con fuerza. Ellos esperan que te sientas inferior para que termines cediendo y les des lo que ellos quieren.

VIRGO

Ellos nunca dicen lo que quieren y cuando suceda algo inesperado te harán ver que fue tu culpa y como tú te sentirás mal por eso, obtendrán de ti lo que pensaron desde el principio.

LIBRA

Un hombre Libra fingirá que no es capaz de realizar una determinada actividad para que tú lo hagas por él. Harán que parezca que no podrían sobrevivir sin tu ayuda para que sigas ayudándolos.

ESCORPIO

Ellos recurrirán a hacer ultimátums. Un hombre Escorpio te dirá que si no haces lo que él quiere, terminará su relación contigo o dejará de ser tu amigo. Usan amenazas para salirse con la suya.

SAGITARIO

Ellos cambiarán de tema de un momento a otro y empezarán a mencionar cosas horribles que les hiciste en el pasado para hacerte sentir culpable. Es una estrategia para que olvides por qué te enojaste con él.

CAPRICORNIO

Te dirán todos los argumentos que tengan sobre un tema en particular para que parezca que saben más sobre la situación que tú. Te harán sentir mal y desconfiada para que termines confiando en su juicio más que el tuyo.

ACUARIO

Un hombre Acuario te pedirá disculpas y te prometerá que cambiará. Te hará sentir que está madurando cuando realmente van a ser el mismo manipulador al día siguiente.

PISCIS

Cuando un Piscis se enoje no hablará contigo, ni responderá tus mensajes ni mucho menos las llamadas. No te mirarán a los ojos y no dirán una palabra hasta que no te disculpes (aunque no hayas tenido la culpa) y les des lo que ellos quieran.

Fuente: Soy Carmin